Luca Banchi: Bugünkü ciddiyetten memnunum!

Luca Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakipleri karşısında iyi performans gösterdiklerini belirten Banchi, "Herkes iyi efor sarf etti. Oyun içindeki ruhu beğendim. Sahada sert, hücumda keskindik. Savunmamızdan hücum için güç aldık. Boyalı alanı koruduk, faullerimizi doğru yerde yaptık ve kalitemizi gösterdik. Rakibimiz, gününde değildi. Sakat oyuncuları vardı. Bu tip durumlar tehlikeli olabiliyor. Çok iyi hücumcuları vardı. Bugünkü ciddiyetten memnunum ama bu daha ilk adımımız." ifadelerini kullandı.

Perry Dozier'in performansına değinen Banchi, "Darius Thompson ile bugün çok iyi oynadı. Takımın daha kolektif olmasını sağladılar. Oyundaki tonumuzu iyi belirlediler. Her gece bu tarz performanslar olmayabilir ama ben bu performansı ondan bekliyorum. Takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple iletişiminden de çok memnunum." şeklinde konuştu.

Elde ettikleri sonucun bir mesaj olduğunu belirten İtalyan başantrenör, "Bu kulübü onurlandırmamız gerekiyor. Taraftarı mutlu etmemiz lazım. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizi en başından beri destekledi. 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra desteği farklı yollarla gösterebilir ama o bunu yapmadı. Biz de onu mutlu edecek galibiyetler almak istiyoruz." dedi.