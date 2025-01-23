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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Luca Banchi: Bugünkü ciddiyetten memnunum! - Basketbol Haberleri

        Luca Banchi: Bugünkü ciddiyetten memnunum!

        THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan takımını 110-66 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, takımın performansından memnun olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:32
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        "Bugünkü ciddiyetten memnunum!"
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        Luca Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Rakipleri karşısında iyi performans gösterdiklerini belirten Banchi, "Herkes iyi efor sarf etti. Oyun içindeki ruhu beğendim. Sahada sert, hücumda keskindik. Savunmamızdan hücum için güç aldık. Boyalı alanı koruduk, faullerimizi doğru yerde yaptık ve kalitemizi gösterdik. Rakibimiz, gününde değildi. Sakat oyuncuları vardı. Bu tip durumlar tehlikeli olabiliyor. Çok iyi hücumcuları vardı. Bugünkü ciddiyetten memnunum ama bu daha ilk adımımız." ifadelerini kullandı.

        Perry Dozier'in performansına değinen Banchi, "Darius Thompson ile bugün çok iyi oynadı. Takımın daha kolektif olmasını sağladılar. Oyundaki tonumuzu iyi belirlediler. Her gece bu tarz performanslar olmayabilir ama ben bu performansı ondan bekliyorum. Takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple iletişiminden de çok memnunum." şeklinde konuştu.

        Elde ettikleri sonucun bir mesaj olduğunu belirten İtalyan başantrenör, "Bu kulübü onurlandırmamız gerekiyor. Taraftarı mutlu etmemiz lazım. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizi en başından beri destekledi. 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra desteği farklı yollarla gösterebilir ama o bunu yapmadı. Biz de onu mutlu edecek galibiyetler almak istiyoruz." dedi.

        EA7 EMPORIO ARMANI MILAN CEPHESİ

        EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise takımın özgüveninin düşük olduğunu söyleyerek "Anadolu Efes’i tebrik ediyorum, bugün çok iyilerdi ve iyi sayılar buldular. Maalesef sakatlıklar dolayısıyla acı çekiyoruz. Takım bu konuda kendini iyi hissetmiyor ve aldığımız sonuç da mağlubiyet oluyor. Üzerimizde kötü bir şans var. 2 hafta önce Maccabi’yi yendik ancak şu an elimde kendine çok güvenmeyen bir takım var. Takıma özgüvenlerini geri kazanmaları için yardım ediyorum. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Takıma her zaman söylüyorum, Kareem Abdul-Jabbar gibi biri gelip bizi kurtarmayacak. Mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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