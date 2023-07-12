Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e mesaj Galatasaray'da transfer hareketliliği futbolculara da yansımış durumda! Sarı-kırmızılıların bir süredir kadroya katmak için uğraştığı Leandro Paredes, potansiyel takım arkadaşları arasında da popüler hale geldi. Lucas Torreira, Arjantinli orta sahanın paylaşımına yorum yaptı ve Galatasaray mesajı verdi!