Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e mesaj
Galatasaray'da transfer hareketliliği futbolculara da yansımış durumda! Sarı-kırmızılıların bir süredir kadroya katmak için uğraştığı Leandro Paredes, potansiyel takım arkadaşları arasında da popüler hale geldi. Lucas Torreira, Arjantinli orta sahanın paylaşımına yorum yaptı ve Galatasaray mesajı verdi!
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Leandro Paredes'e mesaj verdi.
Paredes'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma yorumda bulunan Torreira, sarı-kırmızılı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.
Erden Timur, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Arjantinli orta sahaya teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini söylemişti.