Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı: "Mucizeler Doktoru"yla çalışıyor Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve Avusturya kampından ayrılarak Portekiz'e giden Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun, Porto'nun eski doktorlarından Paulo Araujo ile birlikte özel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sergio Oliveira'nın da yakın arkadaşı olan ve geleneksel Çin tıbbı üzerinde uzmanlığı bulunan Paulo Araujo'nun lakabı ise 'Mucizeler doktoru' anlamına gelen 'Doktor Milagres'