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        Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı: "Mucizeler Doktoru"yla çalışıyor

        Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve Avusturya kampından ayrılarak Portekiz'e giden Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun, Porto'nun eski doktorlarından Paulo Araujo ile birlikte özel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sergio Oliveira'nın da yakın arkadaşı olan ve geleneksel Çin tıbbı üzerinde uzmanlığı bulunan Paulo Araujo'nun lakabı ise 'Mucizeler doktoru' anlamına gelen 'Doktor Milagres'

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 12:08
        Torreira, "Mucizeler doktoru"yla çalışıyor
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        Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken kamptan ayrılarak Portekiz'e giden Lucas Torreira'nın sırrı da ortaya çıktı. Hull City maçında sakatlanan Uruguaylı yıldız için konuşan Okan Buruk, Portekiz'e tedavi amaçlı gittiğini açıklarken Torreira'nın, Oliveira'nın arkadaşı olan doktorla çalıştığı öğrenildi.

        Porto'nun sağlık departmanının eski üyesi olan Paulo Araujo'nun, Sergio Oliveira'nın da ricasıyla da Lucas Torreira'nın tedavisi için çalışmalara başladığı belirtildi. 'Mucizeler Doktoru' lakabıyla bilinen Araujo'nun, Torreira'nın sol dizindeki sakatlığı 'rekor sürede' iyileştirmek için mesai harcadığı kaydedildi.

        Geleneksel Çin tıbbı üzerinde uzmanlığı bulunan Araujo, Sergio Conceiçao'nun isteğiyle birlikte Porto'nun sağlık ekibine katılmış ancak sonrasında yollarını ayırmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2021'de verdiği kursa da katılan Araujo, Katar'ın meşhur spor akademisi Aspire Akademi'de de bir süre görev yapmıştı.

        27 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edilmişti.

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