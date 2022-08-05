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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Uzun süredir orta sahaya transfer için masada olan Galatasaray, Lucas Torreira'yla ile anlaşma sağladı. Arsenal'den sonra Uruguaylı yıldızdan da evet cevabı alan sarı-kırmızılılar gözünü Mertens'e dikti! Belçikalı yıldıza teklifini yapan Galatasaray'da Morutan'dan sonra iki ayrılık daha kapıda! İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri ve son dakika transfer haberleri...

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray uzun süredir uğraşlar verdiği 6 numara transferinde de mutlu sona ulaştı!
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Real Betis'ten William Carvalho ve PSG'den Gana Gueye için müzakerelerde bulunan sarı-kırmızılılar bombayı İngiltere'den patlattı!
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Arsenal'in 26 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira transferini gizliden yürüten Cimbom bu transferde işi artık imzaya bıraktı!
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Gelecek sezon sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle oyuncuyu satmayı planlayan Arsenal ile masaya oturan Galatasaray 5,5 milyon Euro'luk bonservis bedeline ek olarak bonuslarla Arsenal'i ikna etti.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Londra ekibinden sonra Lucas Torreira ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine devreye Muslera'yı soktu.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Galatasaray'ın kaptanı olan Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torreira'yı ikna edince sözleşme pazarlıkları başladı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    26 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık el sıkışan Galatasaray'ın Torreira'ya yılda bonuslarla birlikte 3,5 milyon Euro'luk bir yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Uruguaylı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    SIRADA MERTENS VAR!

    Lucas Torreira'yı kısa süre içinde İstanbul'a getirecek olan Galatasaray'ın şimdiki hedefi ise Napoli'yle olan sözleşmesi sona eren Dries Mertens.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Napoli'de geçirdiği harika 9 yılın ardından bonservisini eline alan Belçikalı yıldızla masaya oturan Galatasaray ilk teklifini de yaptı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Mertens'in menajeri sarı-kırmızılılardan 2 yılı kapsayan bir sözleşme talep ederken Galatasaray'ın teklifi ise 1+1 yıllık opsiyonlu bir mukavele  oldu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Avrupa'nın dev kulüpleriyle de masada olan 35 yaşındaki yıldızın maaş beklentisi ise 4,5 milyon Euro oldu.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Galatasaray Mertens'e yıllık 3,5 milyon Euro önerirken sarı-kırmızılıların beklemeye geçtiği öğrenildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Ajax ve Marsilya'dan da yılda 5 milyon Euro talep eden Mertens'i Juventus'un da istediği bildirildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    İtalyan basınına göre Belçikalı futbolcu Napoli'ye olan sadakatinden ötürü Juventus'a gitmeyi planlamıyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Geçtiğimiz sezon Napoli’de 37 maça çıkıp 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulunan Mertens, Serie A'da geçirdiği 295 maçta 113 gol 66 asistlik performans sergiledi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    MORUTAN KİRALANDI; İKİ AYRILIK DAHA KAPIDA

    Gelecek kadar gidecek oyuncular için de çalışmalar yapan Galatasaray'da  Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Pisa'ya kiralandı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin Euro ödeyeceği ve 5 milyon 500 bin Euro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Öte yandan Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda İtalyan temsilcisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında oyuncuyu almak zorunda olduğu belirtildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Galatasaray'da Morutan'dan sonra Bafetimbi Gomis'le de yolların ayrılması planlanıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Geçen sezon yaşanan gol sorununu çözmesi için sarı-kırmızılıların geri döndürdüğü tecrübeli futbolcunun performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Okan Buruk'un da kamp performansından tatmin olmadığı Gomis'in de gerçekleştirilen transferler sonrasında geri konuma düşmesinden memnun olmadığı ve ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Buruk'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan Taylan Antalyalı'yla da ayrılık gündemde. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS transfer haberleri

    Okan Buruk'un Başakşehir'den eski öğrencisi Berkay Özcan'ın transferinde turuncu-lacivertlilere takasta önerilen Taylan'a tekliflerin olduğu ve Başakşehir olmasa da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

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