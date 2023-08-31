Lucescu'dan Aboubakar için flaş sözler: Eğitimine göre davrandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, toplamda 4-2'lik skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.

Mücadele sonrasında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Aboubakar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"EĞİTİMİNE GÖRE DAVRANDI"

Dinamo Kiev'i yıkan golü atan Vincent Aboubakar'ın gol sevinci hakkında konuşan Lucescu, "Aboubakar neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden böyle bir şeyi yaptığını anlayamadım. Ben burada olmayı ve bu atmosferi çok seviyorum. Beşiktaş'ın stadını yapabilmesi için iki yıllık kontratımdan vazgeçmiştim. O yüzden burayı evim gibi