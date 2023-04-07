Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice'in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Luce, "Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var" dedi.