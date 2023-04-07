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Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

Bir dönem A Mlli Takım ile Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu. Dinamo Kiev'den ayrılma ihtimali olduğunu belirten Rumen teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.

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  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    77 yaşındaki teknik adam, kendisine gelen teklifler hakkında konuşurken, Fenerbahçe'yle ilgili de flaş bir itirafta bulundu.
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice'in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Luce, "Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var" dedi.
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    "F.BAHÇE'Yİ KABUL ETMEDİM"

    Fenerbahçe hakkında da konuşan Lucescu, "Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil" ifadesini kullandı
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    Ayrılık için açık kapı bırakan Rumen teknik adam, "Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, bu sezon Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile 2'si Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.
  • Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

    Sarı-lacivertliler, Lucescu'nun takımına karşı bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. 

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