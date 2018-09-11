Mircea Lucescu, unutulmaz zafer sonrasında galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" Rusya maçının devamını oynadık. Rusya maçının 2. yarısında da iyi oynadık ama gol atma şansımız olmadı. Sonuçtan çok memnunum ama bu ekip sonunda arkadaşlıklarını, dostluklarını, birlikte oynamayı sahaya yansıttı. Rusya maçı, Tunus maçı, İran maçı, bu maçların hepsinde iyi oynadık aslında."

"Zafer önemli, biz maçı kazanmaya gidiyoruz ama oyun açısından Rusya'dan daha iyiyiz. Oyuncularımızın yaşını topladığımızda, İsveç'ten de 40 yaş daha küçüğüz. Bu bizim ekibimizin, geleceğin takımı olduğunu gösteriyor. Devam etmek lazım, bu takımın arkasında olmak lazım."

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