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Lucescu imzaladı

Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Lucescu imzaladı

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dinamo Kiev Kulübü, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.

Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı 2002-2004, A Milli Takımı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.

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