Öne Çıkanlar
Lucescu
Futbol
Haberler > Futbol

Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nda, 2018 Dünya Kupası'na katılma iddiasının bulunduğu son karşılaşma olan İzlanda maçına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynanan mücadelede yaş ortalaması 3 yaş düştü. Fatih Terim dönemindeki Finlandiya karşılaşmasına göre ise dün oynanan İsveç maçında yaş ortalaması 4 yaş azaldı

11 Eylül 2018 Salı, 12:46:29 | Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor. 

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

TERİM DÖNEMİNDEKİ SON MAÇLAR

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı.

Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

İZLANDA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş
Volkan Babacan 29
Kaan Ayhan 23
Çağlar Söyüncü 21
Mehmet Topal 32
Caner Erkin 29
Emre Belözoğlu 37
Nuri Şahin 29
Arda Turan 31
Oğuzhan Özyakup 24
Cenk Tosun 26
Burak Yılmaz 32
TOPLAM 314
YAŞ ORTALAMASI 28,45

İSVEÇ MAÇI İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımının, dün İsveç ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş
Sinan Bolat 30
Ömer Bayram 27
Çağlar Söyüncü 22
Kaan Ayhan 23
Zeki Çelik 21
Mehmet Topal 32
Okay Yokuşlu 24
Hakan Çalhanoğlu 24
Oğuzhan Özyakup 25
Cengiz Ünder 21
Cenk Tosun 27
TOPLAM 276
YAŞ ORTALAMASI 25,09

TERİM YÖNETİMİNDEKİ FİNLANDİYA MAÇI İLK 11'İ

Fatih Terim yönetimindeki milli takımın 24 Mart 2017'de Finlandiya ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş
Volkan Babacan 29
İsmail Köybaşı 28
Ömer Toprak 28
Mehmet Topal 31
Gökhan Gönül 32
Selçuk İnan 32
Yunus Mallı 25
Olcay Şahan 30
Arda Turan 30
Volkan Şen 30
Cenk Tosun 26
TOPLAM 321
YAŞ ORTALAMASI 29,18
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.