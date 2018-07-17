Luch Vladivostok - Khimki karşılaşma önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Luch Vladivostok, 17 Temmuz 2018 Salı günü Khimki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Luch Vladivostok son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Khimki, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Khimki galibiyet oranı 2.90.

Luch Vladivostok önceki hafta Tyumen mücadelesinde 4-2 kazandı.

Khimki, Tom Tomsk karşılaşmaında 3-1 kazandı.