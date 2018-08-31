Luch Vladivostok - Mordovia Saransk maçı heyecanı

Luch Vladivostok ve Mordovia Saransk, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 11:00. Maç öncesi Luch Vladivostok 9 puanla 13. sırada, Mordovia Saransk 9 puanla 12. sırada bulunuyor. Luch Vladivostok son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mordovia Saransk, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Luch Vladivostok kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Mordovia Saransk sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Luch Vladivostok son hafta oynanan Tyumen maçında 1-3 yenildi.

Mordovia Saransk ise Khimki maçında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Luch Vladivostok, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Mordovia Saransk, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mordovia Saransk 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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