Luch Vladivostok - SKA Energiya maçı öncesi rakamlar

Luch Vladivostok ve SKA Energiya, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Rusya Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Luch Vladivostok, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. SKA Energiya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.60, SKA Energiya galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Luch Vladivostok önceki hafta Mordovia Saransk mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
SKA Energiya ise FK Tambov karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
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