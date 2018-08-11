Luch Vladivostok - Torpedo Armavir düellosu

Rusya FNL maçında Luch Vladivostok ile Torpedo Armavir, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 11:00. Luch Vladivostok 5 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Torpedo Armavir 1 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Luch Vladivostok, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Torpedo Armavir son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 601. İddaa'da Luch Vladivostok kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Torpedo Armavir kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Luch Vladivostok son haftadaki KamAZ müsabasında 2-1 kazandı.

Torpedo Armavir ise Volga Nyzhnyi Novgorod karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Luch Vladivostok, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Torpedo Armavir, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo Armavir 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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