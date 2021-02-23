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HaberlerOtomobilLucid Motors halka arz edilecek - haberler
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Halka arzdan 64 milyar dolarlık şirket çıkacak

Elektrikli otomobil markası Tesla'ya rakip olarak gösterilen üreticilerden Lucid Motors, halka arz için gün sayıyor. Churchill Capital IV Corp ile birleşerek halka arz edilmeyi kabul eden Lucid, böylece pro-forma değerini 24 milyar dolara çıkarmış oldu. Birleşme sonucunda oluşacak şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 64 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor

Lucid Motors halka arz edilecek - haberler
Reuters

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, Churchill Capital IV Corp ile birleşerek halka arz edilmeyi kabul etti. İki şirketin toplam pro-forma değerinin 24 milyar dolar seviyesinde olduğu bildirildi.

Eski bir Tesla mühendisi tarafından kurulan Lucid, yatırımcıların Tesla hisselerindeki yükseliş nedeniyle elektrikli otomobil sektörüne hücum ettiği bu dönemde halka arz ediliyor.

CCIV'nin borsadaki hisseleri yaklaşık yüzde 30'luk düşüşle 40.35 dolar seviyesine kadar gerilerken, birleşme sonucunda oluşacak
şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 64 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un piyasa değeri ise yaklaşık 76 milyar dolar seviyesinde.

Lucid'den yapılan açıklamada, şirketin üretime başlamaya doğru ilerlediği ve Lucid Air isimli ilk premium elektrikli araçlarının
Kuzey Amerika'da bu yılın ikinci yarısında teslim edilmeye başlayacağı ifade edildi. Şirketten daha önce yapılan
açıklamada ise teslimatların 2021 yılının il çeyreğinde yapılacağı belirtilmişti.

Arizona'daki fabrikasında üretim yapmayı planlayan Lucid Motors, 2022'de 20 bin ve 2026'da 251 bin aracı piyasaya sürmeyi
amaçlıyor.

ABD'de 77 bin 400 dolar satış fiyatı ile piyasaya çıkacak araçların tam şarj ile 805 kilometre sürüş kapasitesine sahip olacağı
belirtiliyor.

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