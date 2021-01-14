Kasımpaşa’nın yeni transferi Luckassen, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında oynanan Fenerbahçe maçında ilk müsabakasına çıktı. PSV Eindhoven’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak alınan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe karşısında maça 11’de başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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