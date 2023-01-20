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Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu

Lucy Hale, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İnternetten sevgili bulma sitesine üye olduğunu itiraf eden Hale, "Gençleri reddediyorum, tercihim olgun erkeklerden yana" ifadelerini kullandı

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  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    'Pretty Little Liars' adlı yapımla tanınan ve son olarak  kendisi gibi oyuncu olan Skeet Ulrich ile aşk yaşayan Lucy Hale, uzun süredir ilişkisinin olmadığını söyledi.
  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    Rachel Bilson'ın podcast yayınına konuk olan Hale, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. 
  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    "BENDEN BÜYÜK BİR ERKEKLE KALICI BİR İLİŞKİ KURACAĞIM"

    Kadın ve erkek ilişkileri hakkındaki görüşlerini dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, internetten sevgili bulma sitesine üye olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

    Flört konusunda kurallarım yoktu. Hayatım boyunca yaşları 27 ile 52 arasında değişen erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım. Sonuç olarak ya kendi yaşımda ya da benden büyük bir erkekle kalıcı bir ilişki kuracağım. Çünkü bu konuda pazarlık yapılamayacak bazı kıstaslarım var.
  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    Hale, 2021'de flört ettiği Skeet Ulrich'e (52) gönderme yapan Bilson, bu yaşlarda bir erkekle çıkmanın nasıl bir şey olduğunu sorunca "O genç bir 52'likti. Bundan gerçekten hoşlandım" yanıtını verdi. Hale'in olgun erkekleri tercih etmesinin nedeni ise kendi ifadesine göre bu kuşağın, kendisinin zayıf ve güçlü yönlerinin farkında olmaları, ruhsal olarak gençlere oranla daha gelişmiş olmaları ve mizah anlayışı.
  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    "ARTIK OYUN YOK"

    Lucy Hale, kullandığı flört uygulamasında da 27 ile 50 yaş arasında adaylar aradığını söyledi. Hale, ayrıca kendisiyle tanışmak isteyen birçok genç erkeğe "Hayır" demek zorunda kaldığını belirtti. "Gençlerin çoğuna 'Hayır' diyorum. Çünkü olgun erkekler oyun oynamıyor" diye konuştu. Oyuncu, artık kadın ve erkek arasında oynanan bu tür oyunlardan yorulduğunu sözlerine ekledi ve "Artık oyun yok" ifadelerini kullandı. 
  • Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu: Tercihim olgun erkeklerden yana - Magazin haberleri

    Romantik ilişkiler konusunda açık fikirli olduğunu belirten Lucy Hale, geçmişte değerini ve kendisine olan saygısını hep geri plana tuttuğunu ama şimdi bu durumun değiştiğini sözlerine ekledi. Hale, konuyla ilgili" Açık fikirliyim ama ne aradığımı biliyorum" dedi ve bunun ardından da şu sözleri ekledi: "Sanırım birçok insan evlenip yuvasını kurup oturuyor. Ama ben bunu yapmadan öleceğim. Bunun kulağa dramatik geldiğini biliyorum, ama böyle."

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

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