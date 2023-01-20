Lucy Hale, internetten sevgili bulma sitesine üye oldu

Romantik ilişkiler konusunda açık fikirli olduğunu belirten Lucy Hale, geçmişte değerini ve kendisine olan saygısını hep geri plana tuttuğunu ama şimdi bu durumun değiştiğini sözlerine ekledi. Hale, konuyla ilgili" Açık fikirliyim ama ne aradığımı biliyorum" dedi ve bunun ardından da şu sözleri ekledi: "Sanırım birçok insan evlenip yuvasını kurup oturuyor. Ama ben bunu yapmadan öleceğim. Bunun kulağa dramatik geldiğini biliyorum, ama böyle."

Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News