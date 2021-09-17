"HAYATIMIZIN EN KORKUNÇ DÖNEMİYDİ"



Ölümün kıyısından dönen minik Roman'ın babası oyuncu Ryan Thomas da sosyal medya hesabından konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Hastanede Roman'a sarılırken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Thomas, "Yoğun bakımda bir hafta geçirdikten sonra minik oğlumuzun tekrar evde olmasından dolayı duyduğumuz minnettarlığı anlamaya kelimeler yetmez." diye yazdı. Anne- baba olarak hayatlarının en korkunç dönemini yaşadıklarını dile getiren ünlü aktör de tıpkı eşi gibi Roman için seferber olan tüm sağlık personeline teşekkür etti.