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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek - Futbol Haberleri

        Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynanacak Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:28
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        Beşiktaş'a Danimarkalı hakem
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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

        Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

        Mikkel Redder'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Hollanda'dan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR olarak görev alacak.

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