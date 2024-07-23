Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Lugano - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Lugano - Fenerbahçe mücadelesinde dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2024 - 20:18 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Thun Arena

        HAKEM: Tiago Martins

        SAAT: 21.30

        YAYIN: Spor Smart

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geliyor.

        Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

        Fenerbahhçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

        Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

        Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

        REKLAM

        MOURINHO'NUN İLK RESMİ MAÇI

        Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi bir maçta boy gösteriyor.

        Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkıyor.

        2 EKSİK

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almıyor.

        Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

        271. MAÇ

        İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkıyor.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Silahlı kavga kamerada
        Silahlı kavga kamerada
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"