Lugano - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Lugano - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Lugano - Fenerbahçe mücadelesinde dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Thun Arena
HAKEM: Tiago Martins
SAAT: 21.30
YAYIN: Spor Smart
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geliyor.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda
Fenerbahhçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, DzekoCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.
Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.
MOURINHO'NUN İLK RESMİ MAÇI
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi bir maçta boy gösteriyor.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkıyor.
2 EKSİK
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.
271. MAÇ
İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.