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        Haberler Bilgi Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı, şifresiz mi yayınlanacak?

        Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Lugano engelini geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna yükselecek. Devler Ligi ön eleme maçları öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef, play off turunun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Lugano - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 21:07 Güncelleme: 20.07.2024 - 00:33
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        Lugano - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıkıyor. Zorlu mücadelenin hakemi Tiago Martins olurken, Lugano - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...

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        LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

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        LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lugano-Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

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        Fenerbahçe - Lugano maçı rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz saat 20.00'de oynanacak.

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