Lugano - Thun düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Lugano ile Thun, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Lugano 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Thun 18 puanda ve 2. sırada. Lugano, son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Thun, son 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 484. İddaa'da Lugano kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Thun kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Lugano önceki hafta Zürich mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Thun ise Sion maçında 1-4 yenildi.

Lugano, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Thun, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thun 13 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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