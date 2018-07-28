Lugano - Young Boys maçı heyecanı

İsviçre Süper Lig maçında Lugano ile Young Boys, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Lugano 3 puanla 3. sırada, Young Boys 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Lugano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Young Boys son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 484. İddaa'da Lugano kazanır 3.30, berabere biter 3.40, Young Boys kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lugano son hafta oynanan Zürich maçında 1-1 berabere kaldı.

Young Boys ise Grasshoppers karşılaşmasında 1-2 kazandı.

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