Lugo - Cadiz maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Lugo, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Cadiz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Lugo 12 puanla 13. sırada, Cadiz 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cadiz, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 388 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugo kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Cadiz sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Lugo son hafta oynanan La Hoya Lorca maçında 1-2 kazandı.

Cadiz ise Sporting Gijon karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Lugo, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Cadiz, dış sahada 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cadiz 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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