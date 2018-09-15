Lugo - Real Oviedo maçı istatistikleri

Lugo ve Real Oviedo, 16 Eylül 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Lugo 4 puanla 14. sırada, Real Oviedo 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Lugo son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Real Oviedo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 690. İddaa'da Lugo kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Real Oviedo kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Lugo son hafta oynanan Real Oviedo maçında 2-1 kazandı.

Real Oviedo, Lugo karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lugo, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Real Oviedo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Real Oviedo, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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