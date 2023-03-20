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Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği İtalya derbisinin ardından Luis Alberto ve Alessio Romagnoli'nin sözleri dünya basınında olay yarattı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar" dedi.

"Her derbiden önce çok konuşuyorlar" diyen Lazio'nun tecrübeli oyuncusu, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Romagnoli: "Roma'dan daha iyiyiz!" Lazio'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi, gol yemeden kazanmak ise çok özeldi" değerlendirmesini yaptı.