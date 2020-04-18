Lazio´nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. İtalya´da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus´un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio´da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi. Di Marzio´nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.

İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio´da devam etmek istediğini belirtmişti.