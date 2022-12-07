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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

İspanyol basınına göre teknik direktör Luis Enrique, milli takımdan ayrılacak.

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  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    İspanyol spor basını, Dünya Kupası'na erken veda eden İspanya'nın başarısızlığındaki tek sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu öne sürdü.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), normal şartlarda Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Luis Enrique ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılacağı yorumları yapıldı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Cadenaser radyosu, RFEF kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Luis Enrique ile devam edilmeyeceği konusunda ortak bir görüş olsa da yerine kimin geleceği ve mevcut genç kadronun ve oyun stilinin korunup korunmayacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu iddia etti.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Son olarak geçen sezon Athletic Bilbao'yu çalıştıran Marcelino Garcia Toral'ın isminin Luis Enrique'nin yerine milli takıma gelebilecek ilk aday olarak masada olduğu ileri sürüldü.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Ayrıca, İspanya Milli Takımı'nı 2018 yılından bu yana çalıştıran Luis Enrique'nin yıllık 1,15 milyon avro maaş aldığı hatırlatıldı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Diğer yandan, İspanya'nın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-0 yenilerek Fas'a elenmesi, İspanyol basınında büyük yankı buldu.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    "Dünya Kupası bize büyük geldi" başlığını atan Marca gazetesi, "Luis Enrique'nin İspanya'sından son 16'larda fiyasko. Penaltı atışlarının ilk 3'ünü kaçıran İspanya, Fas'a elendi. Luis Enrique'nin geleceği havada." diye yazdı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    "Bitti" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi de İspanya'nın Fas karşısında çok az gol pozisyonu üretebildiğini, penaltılarda bile gol bulamadığını vurgulayarak, federasyonun Luis Enrique ile devam etme konusunda kararsız olduğunu iddia etti.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Mundo Deportivo, "Dünya Kupası'nda nakavt" manşetini kullanarak, "İspanya bir kez daha son 16'larda tosladı. Fas'ın iyi defansını aşma başarısını gösteremeyip, penaltılarda bir gol bile atamadı." ifadelerini öne çıkardı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Yorumlarda genel olarak, İspanya'nın Fas karşısında maç boyunca topa daha fazla sahip olan ve daha fazla pas yapan takım olduğu ancak sonuca giden hiçbir oyun ortaya koyamadığı eleştirisi yapıldı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan Fas'ın başarısını kutlayan İspanya'da yaşayan Faslıların meydanlardaki sevinç gösterileri de basında geniş yer aldı.
  • Luis Enrique bırakıyor: İspanyollar'dan flaş iddia!

    Kutlamalarda ciddi bir olayın çıkmadığı vurgulandı.

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