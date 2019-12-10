UEFA'ya danışman olan Portekizli efsane Luis Figo, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığı öne sürülen bir uluslararası lig fikrine tepki gösterdi.

UEFA Başkanı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bu konuda görüştüğünü belirten Figo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "UEFA Başkanı ile görüştük ve ulusal ligleri öldürecek bu tip planların bencilce olduğunu düşünüyoruz. Bu tip planlarla ilgili savaşmamız gerektiği konusunda aynı fikirdeyim. Şampiyonlar Ligi'ni dünyanın en iyi yarışması olarak ele geçirebileceklerini düşünenler yanılacak" ifadelerini kullandı.

Devler Ligi'yle ilgili konuşan Figo, "Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun her zaman zirvesi olacak. Benim gibi yeterince şanslı olan futbolcular, bu arenada forma giymenin bir dönüm noktası olduğunu bilir. Söylentilere göre 'Dünya Süper Ligi', taraftarlar ve oyuncular için yerel liglerin saygınlığını ve heyecanını öldürecek. Orta ve daha kısa vadede ise kulüplerin kazandığı kaynakları azaltacaktır" dedi.