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Luis Scola, 2023 FIBA Dünya Kupasının global elçisi oldu

Arjantinli eski yıldız basketbolcu Luis Scola; Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2023 FIBA Dünya Kupası'nın global elçisi seçildi

Luis Scola, 2023 FIBA Dünya Kupasının global elçisi oldu
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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamaya göre, aktif oyunculuk kariyerine geçen yıl 41 yaşında nokta koyan Scola, 25 Ağustos 2023'te başlayacak büyük organizasyonun global elçisi oldu.

Kariyerinde, dünya kupalarında 716 sayı ile tüm zamanların en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Scola, 5 kupada yer alıp 41 maçta forma giymişti. Geçen yıl Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da forma giyen Scola, toplamda 5 kez olimpik sporcu olmayı başarmıştı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nın global elçisi olmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Luis Scola, bu görevden onur duyduğunu belirterek, "Her zaman turnuvaları kazanmak için yola çıktık ama en önemlisi elimizden gelenin en iyisini yapmak, iyi rol model olmak ve ülkemiz için oynamaktı. Bu kadar harika oyuncuyla altın jenerasyonun bir parçası olmak da benim için çok özel bir deneyim oldu. Muhteşem galibiyetler aldık. Bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olsa da kaybettiğimizden çok daha fazlasını kazandık ve yol boyunca birçok hayat dersi aldık. Belki de en büyüğü, azim, birliktelik ve ortak bir vizyonla bir ekibin beklenenden fazlasını başarabilmesiydi. Gelecek yıl tüm oyuncular, tüm takımlar bu yaklaşımı benimserse, Filipinler, Japonya ve Endonezya'da unutulmaz bir Dünya Kupası olacak." ifadelerini kullandı.

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