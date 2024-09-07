Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Luis Suarez, milli takımdan emekli oldu - Futbol Haberleri

        Luis Suarez, milli takımdan emekli oldu

        Uruguaylı futbolcu oyuncu Luis Suarez, Paraguay ile oynadıkları karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suarez, milli takımdan emekli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Paraguay, Centenario Stadyumu'ndaki oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, milli takıma veda etti. Mücadelede 90 dakikada forma giyen Suarez, maçın ardından düzenlenen törenle emekli oldu. Deneyimli futbolcu töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

        Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 69 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!