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Luiz Gustavo, kadroda yer almadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivretlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, kadroda yer almadı

Luiz Gustavo, kadroda yer almadı

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak, Mesut Özil ve Gökhan Gönül ise yedek soyundu.

GUSTAVO KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı. Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti. Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.

SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı. Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.

THIAM 9 MAÇ SONRA YEDEK

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.

MESUT'UN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Transferi uzun süre konuşulan Mesut, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı. Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.

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