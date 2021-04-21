Luiz Gustavo'nun mutlu günü

Sarı-lacivertli ekip, Gustavo'nun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kulübün mesajında, "Futbolcumuz Luiz Gustavo’nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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