Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Luka Doncic, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda oynayacak

Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec, Luka Doncic'in 2023 Dünya Kupası'na katılacağını doğruladı

Luka Doncic, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda oynayacak
HABERTURK.COM

Slovenya'nın EuroBasket 2022'de Polonya'ya elenmesinin ardından, ülkenin milli takımı geçtiğimiz hafta 2023 FIBA Dünya Kupası elemelerini geçerek turnuvada yarışmaya hak kazandı.

Yıldız oyuncu Luka Doncic ise kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacak. Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec, ''Luka, Almanya ile oynadığımız maçtan bir dakika sonra, şampiyonaya gideceğimiz kesinleştiğinde katılacağını doğruladı. Luka sağlıklıysa, korkmaya gerek yok'' dedi.

Doncic, EuroBasket 2022'de maç başına 26 sayı, 7,7 ribaund, 6,6 asist ve 2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Cedi Osman double double yaptı
BASKETBOL Cedi Osman'dan double double
Fransa'da Wembanyama fırtınası devam ediyor
BASKETBOL Fransa'da Wembanyama fırtınası devam ediyor
Fenerbahçe Beko ligde namağlup
BASKETBOL Fenerbahçe Beko ligde namağlup
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı
Ufuk Sarıca yenilgiyi değerlendirdi
BASKETBOL "İşleri düzeltmek benim görevim"
NBA'de Minnesota Timberwolves'tan üst üste üçüncü galibiyet
BASKETBOL Timberwolves seriyi üçe çıkardı
Fenerbahçeli Devin Booker'dan Panathinaikoslu ikiz kardeşlere 2 saniyede 2 blok!
BASKETBOL İkiz kardeşlere 2 saniyede 2 blok!
Anadolu Efes evinde galip
BASKETBOL Anadolu Efes evinde galip
Frutti Extra Bursaspor: 88 - Galatasaray Nef: 93 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray, Bursa'da kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
BASKETBOL Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.