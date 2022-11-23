2022 FIFA Dünya Kupası'nda son finalist Hırvatistan, F Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşı karşıya gelirken Luka Modric de tarihe geçti.

Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleye kaptan olarak ilk 11'de çıkan Modric, üç farklı 10 yıllık dilimde hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası oynayan ilk futbolcu oldu.

Hırvatistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 28 maçta süre alan Modric, 1 Mart 2006'da A Milli Takımı'na çıktı. A takımda 155 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 23 gol ve 25 asist kaydetti.

Modric, ülkesinde 7 kez sezonun oyuncusu seçilirken 2018'de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.