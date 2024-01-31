Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Luka Modric'in Arda Güler öfkesi: Lanet olsun! - Futbol Haberleri

        Luka Modric'in Arda Güler öfkesi: Lanet olsun!

        Real Madrid idmanında dikkati çeken bir an yaşandı. Antrenmanlara geri dönen Modric, Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı ve genç yıldızdan yediği çalım sonrası takım arkadaşlarına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

        2

        Genç yıldız, Real Madrid'in antrenmanlarında sunduğu resital ile adeta parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz günlerde Arda'nın attığı gol, Real Madrid'in resmî hesabından paylaşılmıştı.

        3

        İspanyol basınında yer alan haberde ise Real Madrid'in son antrenmanında ilginç anlar yaşandığı ortaya çıktı.

        4

        Defensa Central'de yer alan habere göre idmanda Luka Modric, bir pozisyonda Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı.

        5

        Arda'nın topu sola çekip Modric'i çalımlayarak net bir şut açısı yakalaması, Hırvat yıldızı bir hayli öfkelendirdi.

        6

        Arda'nın şut açısı bulmasının ardından kendisine çok kızan Luka Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun!" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.

        7

        Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

        "Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü. Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."

        8
        9
        10
        11
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?