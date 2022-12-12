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Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

Hırvat yıldız Luka Modric, futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi

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  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, salı günü oynayacakları Arjantin karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. 
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Modric futbola Real Madrid'de veda etmek istediğini söyledi.
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Luka Modric 2012 yılından beri Real Madrid'de forma giyiyor. 
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Madrid formasıyla 454 maça çıkan Hırvat yıldız 36 gol attı ve 74 asist yaptı.
  • Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı!

    Luka Modric 2018 yılında Ballon d'Or'u kazandı. Yıldız oyuncusunun Real Madrid'deki sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 

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