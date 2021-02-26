Lüks araçla gelip, kurşun yağdırdı

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, lüks araçla gelen şahıslar, 23 yaşındaki Harun B.'ye kurşun yağdırdı. Saldırı ana güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1563/2 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, lüks araçla sokak içerisine gelene kimliği belirsiz şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Harun B.'yi yanlarına çağırdı. Kimliği belirsiz şahıs bir anda kapıyı açarak araca doğru yanaşan Harun B.'ye kurşun yağdırdı. Harun B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Harun B. ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.