Kaçmasını da saksılarla önlediler

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde ev bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satan bir işletme önüne lüks araçla gelen kimliği belirsiz bir kadının, işyeri önündeki 5 saksıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansımıştı. Saksıları çaldığı iddia edilen kadın, gece saatlerine aynı işletmenin önüne yine aracıyla geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan durumdan haberdar olan çevre esnafı, kadının işletme önündeki bir saksıyı alıp aracına yüklerken görünce müdahale etti.



KADININ KAÇMASINI ÖNLEMEK İÇİN ARACIN TEKERİNE SAKSI KOYDULAR



Kadının elinde saksıyı alıp kadın kaçmasın diye aracın arkasına koyan vatandaşlar, işyeri sahibi Hasan Altıkat’a haber verdi. Aracı ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen kadın başarılı olamayınca kendisini yakalayan vatandaşlarla tartışmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen kadın, aracın arkasındaki saksıyı kırıp Bodrum istikametine doğru uzaklaştı. İşyeri sahibi Hasan Altıkat, yine polise başvurdu.



İş yeri sahibi Hasan Altıkat, “Ben aynı kadının yine geleceğini biliyordum, onun için oraya bir tane saksı koydum. Kadın saksıyı alırken çevredeki tanıdıklar kadını yakalamışlar. Kadın, ‘saksılar kırıktı onun için aldım.’ demiş. Beni aradılar. Ben de ‘Aracın plakasını aldıysanız kadını bırakın’ dedim. Şimdi aracın plaka bilgisiyle polise başvurumu yaptım.” dedi.



KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan kadının vatandaşlarca yakalanıp, olay yerinde tutulduğu görüntüler ise cep telefonları ile kayıt altına alındı. Görüntülerde kadını yakalayan vatandaş, kadın kaçmasın diye saksıyı aracın arkasına koyuyor. Olay yerinden uzaklaşamayan kadının, 'Allah aşkın ne yapıyorsun, şunu çeker misin? Kardeşim plakamı alırsın, git ne yaparsan yap.' dediği duyuluyor.





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