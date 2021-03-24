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Estonyalı rapçi Tommy Cash, Fransız lüks moda evi Maison Margiela ile pandemi döneminin en ilgi gören gıdalarından ekmeğe benzer terlik tasarlayarak piyasaya sürdü.

Görünümü tamamlamak için şeffaf bir plastik torba içinde sunulan terlikler ise ekmek fiyatına satılmıyor.

Cash'in 'ev makosenleri' olarak adlandırdığı terliklerin 113 dolar (900 TL) olduğu belirtiliyor.

Ayakkabıların içi beyaz bir ekmek dilimine benzerken, dışı altın renginde taze pişmiş bir somunu andırıyor.

Cash ve Maison Margiela işbirliğinin bir parçası olarak 12 dolara ramen eriştesi paketi de satıyor.

İtalya moda markası Moschino da geçtiğimiz aylarda baget ekmek şeklinde bir çanta piyasaya sürmüştü.