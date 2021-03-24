Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKadın
ABONE OL

Lüks moda evinden ekmek şeklinde terlik tasarımı!

Fransız lüks moda evi Maison Margiela ile Estonyalı rapçi Tommy Cash sıra dışı bir kapsül koleksiyon hazırladı. Koleksiyonun en dikkat çekici parçası ise somun ekmek şeklindeki terlik oldu... Terlik, görünüşü kadar fiyatıyla da dikkat çekti

Lüks moda evinden ekmek şeklinde terlik tasarımı!
HABERTURK.COM

Estonyalı rapçi Tommy Cash, Fransız lüks moda evi Maison Margiela ile pandemi döneminin en ilgi gören gıdalarından ekmeğe benzer terlik tasarlayarak piyasaya sürdü.

Görünümü tamamlamak için şeffaf bir plastik torba içinde sunulan terlikler ise ekmek fiyatına satılmıyor.

Cash'in 'ev makosenleri' olarak adlandırdığı terliklerin 113 dolar (900 TL) olduğu belirtiliyor.

Ayakkabıların içi beyaz bir ekmek dilimine benzerken, dışı altın renginde taze pişmiş bir somunu andırıyor.

Cash ve Maison Margiela işbirliğinin bir parçası olarak 12 dolara ramen eriştesi paketi de satıyor.

İtalya moda markası Moschino da geçtiğimiz aylarda baget ekmek şeklinde bir çanta piyasaya sürmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

50 yıldır sergileniyordu, Artemis'e kime ait çıktı! - Haberler
YAŞAM50 yıldır sergileniyordu, bakın kime ait çıktı!
Antalya'nın tarihi 'düğmeli evleri' ziyaretçileri geçmişe götürüyor
YAŞAMAntalya'da bulunuyor... Görenleri geçmişe götürüyor
Süper Loto sonuçları 23 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 24 Mart 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 23 Mart - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 23 Mart!
40 dakikalık mesafe, teleferikle 40 saniyeye düştü
YAŞAMKaradeniz'de görüp kurdular... 40 saniyeye düştü!
Çinde yaklaşık 20 bin yıllık taş sanat eseri bulundu
YAŞAMÇin'de bulundu... Yaklaşık 20 bin yıllık!
İğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları tedavülde
YAŞAMİğne Oyaları Konulu Resmi Posta Pulları tedavülde
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
YAŞAMO kentimizde bine yakın fosil bulundu
SON DAKİKA: Sevgilisiyle sosyal medyada deney yapmak istedi, hayatı karardı! - Haberler
YAŞAMSevgilisiyle deney yapmak istedi... Bir şişeyle ...