Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin havuzunda şezlongda güneşlenen kadının üzerine çatıdan baca kapağı düştü. 37 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde akılalmaz bir olay yaşandı.
Tatilini Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde geçiren Hanım Kaya Orakcı, havuzun kenarındaki şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.
Baca kapağı, yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.
Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Orakcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı.
Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.