Olay Yalova Cumhuriyet caddesi Huzur sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapalı sokağa otomobili ile giren ismi öğrenilemeyen sürücü restoranların bulunduğu alana geldiğinde vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkiler karşısında sürücü otomobilini insanların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre, bir çok masanın üzerinden geçen araçtan insanlar kıl payı kurtuldu. Fatih Caddesine kaçmaya çalışan sürücü, İsmet Acar caddesinde ters şeride girdi. Ters yönde başka araçlara vurarak durabildi. Otomobil sürücüsü, araçtan inerek koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü gözaltına aldı.

Kaza sonucu yakıt kaçıran otomobile itfaiye ekipleri, köpük sıkarak tedbir aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücünün trafiğe kapalı sokağa otomobiliyle girdiği sokakta bulunan vatandaşların sürücüye tepki gösterdiği, tepkiler üzerine sürücünün otomobilini insanların oturduğu masaların üzerine sürdüğü görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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