Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası uyuşturucu çetesinin bayramın 3'üncü günü yurtdışına eroin sevketmeye hazırlandığını tespit etti.



LÜKS REZİDANSTA 10 MİLYON LİRALIK UYUŞURUCU

Çetenin kuryesi olan F.K.'nın Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldığını tespit eden narkotik polisi operasyon düzenledi. Dairede ve rezidansın otoparkındaki bir otomobilde yapılan aramalarda piyasa değeri 10 milyon lira olan 220 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu kuryesi F.K.'da gözaltına alındı.



BAYRAMDA EROİN SEVKİYATI ENGELLENDİ

Uyuşturucu çetesinin İran'dan getirdiği 220 kilo eroini dikkat çekmeden bayramın 3'üncü günü sevketmeyi planladığı öğrenildi. Polis takibinden kurtulmak için de daha önceden hiç sabıkası bulunmayan F.K.'yı kurye olarak kullandığı tespit edildi. F.K.'nın sorgusu devam ederken, diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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