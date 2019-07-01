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Lüks villada dehşet! Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

DHA

İstanbul Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş'ın eşi ile olan tartışması kanlı bitti. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti

kadın cinayeti

İstanbul Başakşehir'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. DHA'nın haberine göre; iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

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