Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, soygun 13 Nisan 2019 günü akşam saatlerinde Mayavera 2. Etap Sitesi'ndeki bir villada meydana geldi.



Lüks villaya giren soyguncu kasada bulunan, 60 bin Dolar değerinde 3 adet Rolex saat, 40 bin dolar para, yüklü miktarda ziynet ve mücevharatı çaldı.



ZANLI OTOMOBİLİ DE ÇALINCA FARK EDİLDİ



Site güvenliği, soygun sonrasında zanlının villaya ait lüks otomobili de çalmaya çalışınca fark etti. Güvenlik görevlileri müdahale etmek istediler ancak, zanlı silah teşhiriyle hızla olay yerinden kaçtı.



SOYGUNCU OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncunun gizlendiği adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda çaldığı otomobili parçalamak üzere olan 38 yaşındaki zanlı Bünyamin K.'yı gözaltına aldı.



Polisteki sorgusunun ardından zanlı çakırıldığı mahkemece tutuklandı.