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Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
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Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan "Ahtapot" adlı suç örgütü çökertildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlar ile göçmen kaçakçılığı yapan "Ahtapot" adlı suç şebekesine yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda döviz, 1 lüks araç, 2 motor yat ve çok sayıda dijital materyale el kondu. Ayrıca 56 kaçak göçmen de kurtarıldı

Lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
Lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan örgüt çökertildi
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yapan "Ahtapot" adlı suç örgütü çökertildi.

Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

3 İLDE 21 ADRESE OPERASYON

Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kendilerini "Ahtapot" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Operasyonda ayrıca 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu. Bunun yanı sıra, 57 bin Euro, 13 bin dolar, 19 bin TL, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan materyallere ele geçirildi.

Bodrum'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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