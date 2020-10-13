Lüleburgaz Belediyesinde çalışan 8 kişi karantinaya alındı

AA

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan personel ile temaslı olan kişilerin evlerinde izole altına alındığını belirtti.

Salgına karşı önlemler almaya devam edeceklerini belirten Gerenli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Risk gruplarına göre yüksek risk grubu oluşturan arkadaşlarımız, izolasyon amacıyla evlerinde karantinada olacaklar. Arkadaşlarımız bundan sonraki işlemlerinde 14 günlük karantina süresi boyunca evden çalışmaya devam edeceklerdir.

Diğer çalışanlarımız açısından da tedbirleri takip ederek, uygulamaya devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz."