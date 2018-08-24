Lunds BK - IK Oddevold düellosu

Lunds BK ve IK Oddevold, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 27 puanlı Lunds BK 6. sırada bulunuyor, IK Oddevold 25 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Lunds BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. IK Oddevold son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lunds BK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, IK Oddevold sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Lunds BK önceki hafta Östers mücadelesinde 3-1 yenildi.

IK Oddevold ise Kristianstads FF maçında 1-2 kazandı.

Lunds BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lunds BK, kendi sahasında 26 gol attı, 21 gol yedi.

IK Oddevold, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Oddevold 9 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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