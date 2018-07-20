Lunds BK - Kristianstads FF maçı istatistikleri

Lunds BK ve Kristianstads FF, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Lunds BK 24 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Kristianstads FF 17 puanda ve 12. sırada. Lunds BK son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Kristianstads FF, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 247 kodlu maçı oynayanlar; Lunds BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kristianstads FF galibiyet oranı 0.00.

Lunds BK önceki hafta Östers mücadelesinde 3-1 yenildi.

Kristianstads FF ise IK Oddevold karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Lunds BK, 24 gol attı ve 20 gol yedi.

Kristianstads FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kristianstads FF, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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