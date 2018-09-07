Lunds BK - Skövde AIK karşılaşma önü

Lunds BK ve Skövde AIK, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Lunds BK 31 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Skövde AIK 20 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Lunds BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Skövde AIK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Lunds BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skövde AIK galibiyet oranı 0.00.

Lunds BK son haftadaki IS Halmia müsabasında 0-1 kazandı.

Skövde AIK ise IK Oddevold maçında 1-3 yenildi.

Lunds BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lunds BK, kendi sahasında 29 gol attı, 21 gol yedi.

Skövde AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skövde AIK, 12 gol atarken 16 gol yedi.

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