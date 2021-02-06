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Lütfü Savaş: “Boupendza’yı İstanbul’dan 4 takım istedi”

Hatayspor Onursal Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından Boupendza için İstanbul’da 4 takımın teklif yaptığını söyleyerek, “Boupendza, Hatay’da mutlu. Değerini bulduğu zaman, oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir” dedi

Lütfü Savaş: “Boupendza’yı İstanbul’dan 4 takım istedi”
İHA

Süper Lig’in 24. haftasında Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazanırken, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Her iki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan Savaş, “Centilmence bir maç oldu. Takımımız çok iyi futbol oynuyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-1’lik bir mağlubiyetimiz oldu ama birçok pozisyonumuz vardı. Bugün ise yakaladığımız pozisyonların çoğunu değerlendirdik, farklı bir galibiyet oldu. Takımımızı tebrik ediyorum. Fair-Play çerçevesinde maçlar olmasını istiyoruz her zaman. Bugün de böyle bir maç oldu. 5 yıldır ayrıntılı bir çalışma içindeydik. Kimse Hatayspor’un buraya tesadüfen geldiğini düşünmesin. Her şey ayrıntılı bir çalışmanın ürünü. Bundan sonra hem milli takıma hem de uluslararası platforma kendini kabul ettirecek oyuncular yetiştireceğiz. Boupendza gibi, Kamara gibi birçok oyuncuyu alıp futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca milli takım için de genç takıma önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içinde milli takıma vereceğimiz oyuncular olacak. Sporun içine spor ahlakı dışında bir şeyin bulaşmamasına dikkat ediyoruz. Biz, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, hakemler, federasyon ve rakipler hakkında konuşmadan yola devam ediyoruz. Ülkemizin ve futbol dünyasının birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BOUPENDZA'YI İSTANBUL'DAN 4 TAKIM İSTEDİ"

Takımın golcü oyuncusu Boupendza’ya gelen tekliflerle ilgili de konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Dr. Lütfü Savaş “Boupendza’yı İstanbul’dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya’dan isteyenler oldu. 5.5 milyon Euro ve 5 milyon 150 bin Euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz. Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatayspor oyuncunun kıymetini biliyor, futbolcumuz da Hatayspor’un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem Boupendza’nın hem de Hatayspor’un hayrına olacaksa transferi gerçekleşir. Biz onun futbol hayatına ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve teklif de Hatayspor’u tatmin ederse, transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler değerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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